Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении "черного риелтора" из Бежецка

10 Апр 2020 2020-04-10T11:54:13+03:00

Подозреваемый незаконно удерживал в квартире двух человек

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Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по результатам проведенной процессуальной проверки в отношении 32-летнего уроженца Бежецка возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц).

По данным следствия, в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года 32-летний мужчина, не имея нзаконных оснований, удерживал в квартире мужчину и женщину, требуя, чтобы они подписали документы.

- По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU