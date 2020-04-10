В Тверской области пятый день ищут пропавшую девушку-подростка
Соощение о том, что Анна Алексеевна Марьенко ушла из дома в городе Ржев Тверской области, поступило в следственный отдел регионального СК России 9 апреля.
Известно, что шестнадцатилетняя девушка пропала 5 апреля. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Следователи совместно с полицейскими выезжали по месту последнего пребывания пропавшей. Опрошены ее родственники и друзья. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Всех, кому известно о местонахождении Анны Марьенко, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU