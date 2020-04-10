2020-04-10T11:44:39+03:00
Происшествия

В Тверской области пятый день ищут пропавшую девушку-подростка

Она ушла из дома 5 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка пропала 5 апреля Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДевушка пропала 5 апреля Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Соощение о том, что Анна Алексеевна Марьенко ушла из дома в городе Ржев Тверской области, поступило в следственный отдел регионального СК России 9 апреля.

Известно, что шестнадцатилетняя девушка пропала 5 апреля. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Следователи совместно с полицейскими выезжали по месту последнего пребывания пропавшей. Опрошены ее родственники и друзья. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всех, кому известно о местонахождении Анны Марьенко, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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