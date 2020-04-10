2020-04-10T11:18:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: Как продолжают учиться студенты колледжей

Они используют единый информационный ресурс
Александр ЖМУЛИН
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Студенты перешли на "дистанционку".Студенты перешли на "дистанционку".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Учащиеся организаций среднего профессионального образования Тверской области в связи с распространением коронавируса, как и школьники, переведены на дистанционный режим обучения. Всего в 47 учреждениях региона сейчас учатся 25680 студентов.

Губернатор Игорь Руденя поручил областному министерству образования проконтролировать процесс организации дистанционного обучения.

Колледжи для этого этого процесса используют единый по региону информационный ресурс http://eoistver.ru. Также задействованы соцсети и мессенджеры. Практикуется индивидуальная работа через электронную почту.

По информации областного правительства, студенты из категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают компенсации на питание. В общежитиях колледжей созданы условия для приготовления пищи.

Министерством образования и науки Российской Федерации, Минпросвещения России прорабатывается вопрос о переносе сроков проведения государственной итоговой аттестации, а также приема документов в колледжи и вузы.

По предварительной информации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ЕГЭ стартует с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня 2020 года. Прием документов в системе среднего профобразования начнется не позднее 20 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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