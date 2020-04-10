Количество заболевших коронавирусом в Тверской области возросло на пять человек

10 Апр 2020 2020-04-10T11:03:11+03:00

Коронавирусом в Тверской области заразились еще пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее количество заболевших по данным на 10 апреля 2020 года - 24 человека

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Утром, 10 апреля, стало известно о пяти заболевших коронавирусом в Тверской области. Статистику за сутки опубликовал сайт Стопкоронавирус.рф.

На данный момент известно, о трех случаях выздоровления. Остальные пациенты, а их 21, продолжают лечение.

Жителей Тверской области продолжают тестировать на коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора на 9 апреля 2020 года, всего обследовано 6672 человека.

В каких районах Верхневолжья выявлены случаи заражения COVID-19, пока неизвестно.

В регионе с 17 марта действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Некоторые предприятия после нерабочей недели вернулись к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU