2020-04-10T09:41:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочий месяц в Тверской области: открыты горячие линии по вопросам дистанционного образования

Во время нерабочего месяца в Тверской области дети не посещают школы и колледжи, но учёба продолжается
Виктория ТУШКОВА
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Есть вопросы о дистанционном образовании? Звоните!Есть вопросы о дистанционном образовании? Звоните!Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Тверской области на время нерабочего месяца в связи с коронавирусом все школы и колледжи переведены в режим дистанционного обучения. В связи с этим Министерство образования региона организовало работу горячих линий.

Специалисты отвечают на вопросы и жалобы относительно работы школ, колледжей и техникумов, обеспечивающих дистанционную форму обучения. Звонить следует по телефонам:

- для общеобразовательных организаций – 8 (4822) 34-96-08;

- для организаций среднего профессионального образования - 8 (4822) 35-96-02;

- для методической поддержки учителей - 8 (4822) 58-75-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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