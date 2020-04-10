Нерабочий месяц в Тверской области: открыты горячие линии по вопросам дистанционного образования
В Тверской области на время нерабочего месяца в связи с коронавирусом все школы и колледжи переведены в режим дистанционного обучения. В связи с этим Министерство образования региона организовало работу горячих линий.
Специалисты отвечают на вопросы и жалобы относительно работы школ, колледжей и техникумов, обеспечивающих дистанционную форму обучения. Звонить следует по телефонам:
- для общеобразовательных организаций – 8 (4822) 34-96-08;
- для организаций среднего профессионального образования - 8 (4822) 35-96-02;
- для методической поддержки учителей - 8 (4822) 58-75-51.
ИСТОЧНИК KP.RU
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