2020-04-10T09:41:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие салонов красоты в Твери во время самоизоляции по коронавирусу: как будут работать

Открыть салоны красоты в Твери разрешил губернатор
Ольга ТРОФИМОВА
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Салоны красоты с 13 апреля смогут предоставлять парикмахерские услуги в Тверской областиСалоны красоты с 13 апреля смогут предоставлять парикмахерские услуги в Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Салоны красоты в Тверской области с 13 апреля смогут возобновить работу. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" 9 апреля.

Правда, работать в полную силу они не смогут - предоставлять можно лишь парикмахерские услуги.

При этом владельцы и сотрудники должны строго соблюдать санитарные требования: регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, тщательно обрабатывать инструменты. В помещении во время процедуры может находиться лишь один клиент.

Напомним, что сейчас, в связи с режимом повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, деятельность салонов красоты по оказанию других услуг приостановлена до 30 апреля включительно.

На сегодняшний день известно о 19 заболевших COVID-19 в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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