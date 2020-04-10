В Тверской области неизвестный ограбил кассу магазина
Ущерб составил 10 000 рублей
Полицейские задержали подозреваемогоФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился сотрудник одного из продуктовых магазинов Бежецка. Мужчина сообщил, что вечером в торговую точку проник неизвестный и похитил из кассы 10 000 рублей.
Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что проник в магазин через разбитое окно.
По статье "Кража" в отношении фигуранта возбужено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU