2020-04-10T09:10:58+03:00
Происшествия

В Тверской области неизвестный ограбил кассу магазина

Ущерб составил 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В полицию обратился сотрудник одного из продуктовых магазинов Бежецка. Мужчина сообщил, что вечером в торговую точку проник неизвестный и похитил из кассы 10 000 рублей.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что проник в магазин через разбитое окно.

По статье "Кража" в отношении фигуранта возбужено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 человек в Тверской области за сутки сделали тест на коронавирус
Пьяная женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области Госавтоинспекция продолжает контроль пассажирских перевозок
Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении "черного риелтора" из Бежецка
В Тверской области пятый день ищут пропавшую девушку-подростка
Коронавирус в Тверской области: Как продолжают учиться студенты колледжей
Количество заболевших коронавирусом в Тверской области возросло на пять человек
В Тверской области во дворе дома пешеход попал под машину
Нерабочий месяц в Тверской области: открыты горячие линии по вопросам дистанционного образования
Открытие салонов красоты в Твери во время самоизоляции по коронавирусу: как будут работать
В Тверской области неизвестный ограбил кассу магазина
Коронавирус в Тверской области: губернатор сообщил о дополнительных средствах для бизнеса
В Твери возбуждено уголовное дело по факту распространения недостоверной информации
В Тверской области мошенники похитили у женщины 6000 рублей
Полиция выявила фейк в интернете о смертях в больнице Твери