Сразу семь тестов на коронавирус в Тверской области оказались положительными

9 Апр 2020 2020-04-09T11:14:02+03:00

Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тверской области Фото: администрация Твери

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9 апреля стало известно, что в Тверской области еще семь человек заразились коронавирусом. Общее количество зараженных составило 19 человек. Данные опубликовал сайт Стопкоронавирус.рф.

Всего за сутки в России заразились COVID-19 1459 человек.

Трое пациентов в Тверской области излечились от заболевания. Остальные продолжают лечение. Их состояние удовлетворительное.

В Тверской области проведено порядка 6000 исследований на коронавирус.

Госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19 создана в 16 учреждениях здравоохранения Верхневолжья, оснащено 1100 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU