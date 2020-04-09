Сразу семь тестов на коронавирус в Тверской области оказались положительными
9 апреля стало известно, что в Тверской области еще семь человек заразились коронавирусом. Общее количество зараженных составило 19 человек. Данные опубликовал сайт Стопкоронавирус.рф.
Всего за сутки в России заразились COVID-19 1459 человек.
Трое пациентов в Тверской области излечились от заболевания. Остальные продолжают лечение. Их состояние удовлетворительное.
В Тверской области проведено порядка 6000 исследований на коронавирус.
Госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19 создана в 16 учреждениях здравоохранения Верхневолжья, оснащено 1100 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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