В Твери неиспользованные в апреле поездки по абонементу в "Транспорте Верхневолжья" перенесут на май

9 Апр 2020 2020-04-09T11:07:04+03:00

Но только если абонементом пассажир не успел воспользоваться ни разу

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Неиспользованные в апреле поездки по абонементу в автобусах "Транспорта Верхневолжья" будут автоматически перенесены на май без дополнительной оплаты, сообщили "КП"-Тверь" в Министерстве транспорта Тверской области.

Но произойдет это только при условии, что пассажир ни разу не воспользуется абонементом в апреле. Если хоть одна поездка по абонементу совершена, абонемент будет действовать ровно тот срок, на который был изначально рассчитан.

Напомним, при помощи абонементов, действующих в автобусах "Транспорта Верхневолжья", можно купить со скидкой как определённое количество поездок, так и проездной на определённый период времени. Например, при покупке абонемента на пять поездок, цена одной поездки составит 24 рубля, а израсходовать поездки надо за пять дней; на 40 поездок – 23 рубля за поездку, израсходовать их надо за 30 дней; на 60 поездок – 21 рубль за поездку, такой абонемент действует 45 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU