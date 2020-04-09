2020-04-09T10:42:31+03:00
Происшествия

В Тверской области веселое застолье закончилось поножовщиной

Уголовно дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Тверской области будут судить за причинение тяжкого вреда здоровьюЖителя Тверской области будут судить за причинение тяжкого вреда здоровьюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

42-летний ранее судимый житель Кесовогорского района у себя дома выпивал вместе с сожительницей и знакомым.

В ходе застолья гость стал вести себя агрессивно по отношению к женщине, тогда хозяин решил заступиться за спутницу, взял нож и ударил обидчика в живот, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении обвиняемого по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса
Cкоро Пасха: В Твери пройдет виртуальный Фестиваль куличей
Коронавирус в Тверской области: в регионе вновь открыт ряд магазинов
Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе
Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты
Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"
Сразу семь тестов на коронавирус в Тверской области оказались положительными
В Твери неиспользованные в апреле поездки по абонементу в "Транспорте Верхневолжья" перенесут на май
В Тверской области веселое застолье закончилось поножовщиной
Два человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Из гаража жителя Тверской области украли четыре колеса
Губернатор Игорь Руденя принял участие в селекторе Президента с главами регионов
Цыгане в Твери отмечают свой международный праздник
Коронавирус в Тверской области: Положенное школьникам бесплатное питание заменят сухими пайками
Ложную информацию о закрытии въездов в Тверь распространили в сети
В Твери моют остановки и дезинфицируют улицы
Полиция опровергает, что въезд и выезд из Твери закрыты
Снижение налоговых ставок в Твери в период коронавируса: на сколько и для какого бизнеса
Откроются ли в Твери парикмахерские во время режима самоизоляции 2020
Коронавирус в Тверской области: районная ЦРБ закрыта на карантин
Нерабочий месяц в Твери: открыта горячая линия по вопросам приёма в дежурные группы детей работающих родителей
Откроются ли в Твери автосервисы во время режима самоизоляции 2020
В Тверской области проведено порядка 6000 тестов на коронавирус
Пропавший в Тверской области подросток вернулся в спецшколу
Больницы в Твери для больных коронавирусом: сколько коек и аппаратов ИВЛ, куда будут доставлять пациентов
«Дюймовочка», «В ритмах весны»: Тверская филармония публикует график онлайн-трансляций