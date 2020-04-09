В Тверской области веселое застолье закончилось поножовщиной
Уголовно дело направлено в суд
Жителя Тверской области будут судить за причинение тяжкого вреда здоровьюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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42-летний ранее судимый житель Кесовогорского района у себя дома выпивал вместе с сожительницей и знакомым.
В ходе застолья гость стал вести себя агрессивно по отношению к женщине, тогда хозяин решил заступиться за спутницу, взял нож и ударил обидчика в живот, чем причинил тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело в отношении обвиняемого по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU