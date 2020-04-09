Два человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

9 Апр 2020 2020-04-09T09:45:20+03:00

ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 8 апреля, на 210-м км автодороги М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель автомобиля "ГАЗ", двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Опель Астра" под управлением 28-летнего водителя, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля "Опель Астра": 28-летний мужчина и 18-летняя женщина (не пристегнутая ремнем безопасности). С травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU