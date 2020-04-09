Из гаража жителя Тверской области украли четыре колеса

9 Апр 2020 2020-04-09T09:10:19+03:00

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В дежурную часть МО МВД России "Западнодвинский" обратился житель поселка Велеса. Мужчина рассказал полицейским, что из его гаража были похищены четыре автомобильных колеса на литых дисках. Ущерб составил 104 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в гараж через незапертую дверь.

На поиск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб. В ходе розыска был задержан 39-летний неработающий ранее судимый, местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU