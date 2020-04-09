2020-04-09T09:10:19+03:00
Происшествия

Из гаража жителя Тверской области украли четыре колеса

Пропажу нашли и вернули владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропажу вернули владельцу Фото: УГИБДД России по Тверской областиПропажу вернули владельцу Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В дежурную часть МО МВД России "Западнодвинский" обратился житель поселка Велеса. Мужчина рассказал полицейским, что из его гаража были похищены четыре автомобильных колеса на литых дисках. Ущерб составил 104 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в гараж через незапертую дверь.

На поиск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб. В ходе розыска был задержан 39-летний неработающий ранее судимый, местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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