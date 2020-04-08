Коронавирус в Тверской области: в регионе автоматически продлят соцвыплаты

8 Апр 2020 2020-04-08T13:06:05+03:00

В первую очередь автоматически продлевают соцвыплаты на рождение третьего ребёнка и для беременных женщин. Фото: "КП" Архив

В первую очередь это касается семей и беременных женщин

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В Тверской области ряд мер социальной поддержки будет продлён до 1 октября 2020 года. Таким образом, гражданам не придётся дополнительно подтверждать права на получение соцвыплат.

Решение принято на заседании областного правительства.

– Упрощена форма предоставления выплат. У жителей Тверской области нет необходимости подачи дополнительных документов, а также не требуется лишний раз ходить в органы социальной защиты населения или в МФЦ, – сообщил губернатор Игорь Руденя.

Не потребуется предоставлять в органы соцзащиты дополнительные документы семьям, которым выплачивается ежемесячное пособие (11399 рублей) в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей.

Также автоматически продлевается предоставление ежемесячной соцвыплаты в размере 2000 рублей на питание беременным женщинам. Сейчас её получают 517 жительниц Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU