Спасатели МЧС помогли спилить аварийное дерево на кладбище в Тверской области
В ГУ МЧС России по Тверской области обратилась жительница Калининского района. Женщина сообщила, что на кладбище у деревни Лукино Аввакумовского сельского поселения на месте захоронения родственника обратившейся сухая старая сосна нависла над оградой. Основание дерева сгнило, и оно могло упасть в любой момент, ветки падали на землю.
- Личный состав встретился с заявительницей, выяснил суть проблемы и оказал помощь в организации работ по распилу дерева, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
За оказанную помощь женщина направила на сайт ГУ МЧС России по Тверской области благодарность в адрес сотрудников.
"Благодарю начальника пожарно-спасательной части № 72 майора внутренней службы Дениса Гуцалюка и начальника отдельного поста поселка Сахарово Александра Лунева за оперативное реагирование, качественное выполнение своих должностных обязанностей и помощь в решении моей проблемы. Хорошо бы все службы работали так же, как МЧС России!", - написала обратившаяся.
ИСТОЧНИК KP.RU