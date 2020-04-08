2020-04-08T12:59:01+03:00
Общество

Спасатели МЧС помогли спилить аварийное дерево на кладбище в Тверской области

С просьбой к ним обратилась местная жительница
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели МЧС помогли спилить аварийное дерево на кладбище в Тверской областиСпасатели МЧС помогли спилить аварийное дерево на кладбище в Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В ГУ МЧС России по Тверской области обратилась жительница Калининского района. Женщина сообщила, что на кладбище у деревни Лукино Аввакумовского сельского поселения на месте захоронения родственника обратившейся сухая старая сосна нависла над оградой. Основание дерева сгнило, и оно могло упасть в любой момент, ветки падали на землю.

- Личный состав встретился с заявительницей, выяснил суть проблемы и оказал помощь в организации работ по распилу дерева, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

За оказанную помощь женщина направила на сайт ГУ МЧС России по Тверской области благодарность в адрес сотрудников.

"Благодарю начальника пожарно-спасательной части № 72 майора внутренней службы Дениса Гуцалюка и начальника отдельного поста поселка Сахарово Александра Лунева за оперативное реагирование, качественное выполнение своих должностных обязанностей и помощь в решении моей проблемы. Хорошо бы все службы работали так же, как МЧС России!", - написала обратившаяся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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