2020-04-08T12:39:31+03:00
Происшествия

Двое пьяных мужчин угнали автомобиль жителя Твери

На выезде и города их задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоугонщиков задержали на выезде из Твери Фото: архив "КП"Автоугонщиков задержали на выезде из Твери Фото: архив "КП"
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний местный житель и сообщил, что от его дома неизвестные украли автомобиль "ГАЗ".

Прибывшие сотрудники полиции опросили заявителя, составили описание похищенного автомобиля, обследовали территорию. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы проверили места возможного хранения автомобиля. Полицейскими были взяты под контроль все дороги и выезды из города.

Транспортное средство, подходящее под описание потерпевшего, сотрудники ГИБДД остановили возле деревни Дмитрово - Черкасы. В салоне находились двое пьяных мужчин 27 и 29 лет, один из которых ранее был судим.

Злоумышленники сознались, что собирались сдать авто в металлолом.

Один из фигурантов задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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