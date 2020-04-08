Двое пьяных мужчин угнали автомобиль жителя Твери
В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний местный житель и сообщил, что от его дома неизвестные украли автомобиль "ГАЗ".
Прибывшие сотрудники полиции опросили заявителя, составили описание похищенного автомобиля, обследовали территорию. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы проверили места возможного хранения автомобиля. Полицейскими были взяты под контроль все дороги и выезды из города.
Транспортное средство, подходящее под описание потерпевшего, сотрудники ГИБДД остановили возле деревни Дмитрово - Черкасы. В салоне находились двое пьяных мужчин 27 и 29 лет, один из которых ранее был судим.
Злоумышленники сознались, что собирались сдать авто в металлолом.
Один из фигурантов задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU