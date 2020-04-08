В Тверской области коммунальное предприятие задолжало за электроэнергию более 690 тысяч рублей
Нарушения выявила прокуратура
В Тверской области предприятие обязали рассчитаться с долгами за светФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области МУП "Молоковские тепловые сети" - теплоснабжающая организация района - задолжала за электроэнергию АО "АтомЭнергоСбыт" более 690 тыс. рублей.
По выявленному факту прокуратурой директору организации-должника внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства прокуратуры долг организацией погашен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU