В Тверской области коммунальное предприятие задолжало за электроэнергию более 690 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T12:31:14+03:00

В Тверской области предприятие обязали рассчитаться с долгами за свет Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Тверской области МУП "Молоковские тепловые сети" - теплоснабжающая организация района - задолжала за электроэнергию АО "АтомЭнергоСбыт" более 690 тыс. рублей.

По выявленному факту прокуратурой директору организации-должника внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры долг организацией погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU