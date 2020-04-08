У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон

8 Апр 2020 2020-04-08T12:21:20+03:00

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В полицию обратилась 34-летняя жительница Ржева. Женщина рассказала, что в одном из местных магазинов у нее украли мобильный телефон, который она оставила на прилавке без присмотра.

На месте происшествия полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале, составили ориентировку подозреваемого.

В течении дежурных суток личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Им оказался неработающий 44-летний местный житель. В полиции мужчина вернул похищенное.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU