На улице Оснабрюкской в Твери мужчина выпал из окна многоэтажки
Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на улице ОснабрюкскойФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Твери следователи выясняют обстоятельства выпадения мужчины из окна многоэтажного дома.
ЧП призошло 8 апреля на улице Оснабрюкской. Тело погибшего мужчины было обнаружено около подъезда.
- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, опрошены очевидцы произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU