На улице Оснабрюкской в Твери мужчина выпал из окна многоэтажки

8 Апр 2020 2020-04-08T12:10:18+03:00

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на улице Оснабрюкской Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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В Твери следователи выясняют обстоятельства выпадения мужчины из окна многоэтажного дома.

ЧП призошло 8 апреля на улице Оснабрюкской. Тело погибшего мужчины было обнаружено около подъезда.

- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, опрошены очевидцы произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU