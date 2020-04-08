Годовалая девочка пострадала в ДТП в Тверской области

8 Апр 2020 2020-04-08T11:58:16+03:00

В ДТП в Калининском районе пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

Вместе с мамой ее доставили в больницу

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Авария произошла 8 апреля на 7-м км автодороги Глазково-Мухино в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Форд Фокус" выехал при обгоне на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Форд Куга".

В результате столкновения пострадала годовалая девочка. Диагноз пострадавшей уточняется. Вместе с мамй она доставлена в ДКБ г. Твери. Водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU