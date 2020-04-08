Жителя Тверской области будут судить за убийство самки лося
Житель Краснохолмского района незаконно охотился в районе деревни Рудихово. Из охотничьего ружья мужчина подстрелил самку лося и произвел певичную обработку туши.
Браконьера застигли недалеко от места совершения преступления со следами крови и шерсти животного на одежде. Правонарушитель признал свою вину.
Ущерб от действий виновного государству составил 80 тыс. рублей, а вред, причиненный охотничьим ресурсам - 400 тыс. рублей.
За незаконную охоту мужчина предстанет перед судом. На стадии предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб в размере 400 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU