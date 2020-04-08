2020-04-08T11:40:00+03:00
Общество

Жителя Тверской области будут судить за убийство самки лося

Браконьера поймали в Краснохолмском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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За незаконную охоту на лося мужчина предстанет перед судом Фото: архив "КП"За незаконную охоту на лося мужчина предстанет перед судом Фото: архив "КП"
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Житель Краснохолмского района незаконно охотился в районе деревни Рудихово. Из охотничьего ружья мужчина подстрелил самку лося и произвел певичную обработку туши.

Браконьера застигли недалеко от места совершения преступления со следами крови и шерсти животного на одежде. Правонарушитель признал свою вину.

Ущерб от действий виновного государству составил 80 тыс. рублей, а вред, причиненный охотничьим ресурсам - 400 тыс. рублей.

За незаконную охоту мужчина предстанет перед судом. На стадии предварительного расследования фигурант добровольно возместил ущерб в размере 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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