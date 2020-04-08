2020-04-08T11:13:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

Опубликованы официальные данные на 8 апреля 2020 года
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Тверской областиЧетыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Тверской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Утром, 8 апреля, стало известно о четырех случаях заражения коронавирусом в Тверской области. Статистику заболеваемости опубликовал сайт Стопкоронавирус.РФ.

Всего за сутки в России количество заболевших составило 1175 человек.

На сегодняшний день в Тверской области известно о двенадцати случаях коронавируса. Два человека выздоровели. Третий пациент с коронавирусом завершил лечение от COVID-19, но продолжает наблюдаться в больнице с неврологическим заболеванием.

Смертельных случаев в регионе не зафиксировано.

Напомним, что в Тверской области с 17 апреля действует режим повышенной готовности, введен ряд ограничений.

Накануне был опубликован список предприятий Верхневолжья, которым разрешили работать во время нерабочих дней с 7 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое пьяных мужчин угнали автомобиль жителя Твери
В Тверской области коммунальное предприятие задолжало за электроэнергию более 690 тысяч рублей
У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон
На улице Оснабрюкской в Твери мужчина выпал из окна многоэтажки
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Жителя Тверской области будут судить за убийство самки лося
В Тверской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
При пожаре в селе Берново Тверской области погибли две женщины
Несовершеннолетний подросток стал виновником ДТП на бульваре Гусева в Твери
В Тверской области ищут молодого парня, который ушел из интерната
В селе Берново в Тверской области сгорел жилой дом
Водитель на легковушке сбил лося в Тверской области
Автобусы в Твери снова начали ходить по графику рабочего дня
Тверской театр юного зрителя запускает онлайн-проект "Люди помнят о войне"
Владыка Савва посетил тверской хоспис «Анастасия» и передал медикаменты для пациентов
Коронавирус в Тверской области: медцентр в столице региона дооснастят оборудованием для лабораторных исследований
Коронавирус в Тверской области: определены виды деятельности, где работу не остановят
В Тверской области в суд передано дело о хищении природного газа почти на пять миллиардов рублей