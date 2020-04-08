В Тверской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T11:13:58+03:00

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Тверской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опубликованы официальные данные на 8 апреля 2020 года

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Утром, 8 апреля, стало известно о четырех случаях заражения коронавирусом в Тверской области. Статистику заболеваемости опубликовал сайт Стопкоронавирус.РФ.

Всего за сутки в России количество заболевших составило 1175 человек.

На сегодняшний день в Тверской области известно о двенадцати случаях коронавируса. Два человека выздоровели. Третий пациент с коронавирусом завершил лечение от COVID-19, но продолжает наблюдаться в больнице с неврологическим заболеванием.

Смертельных случаев в регионе не зафиксировано.

Напомним, что в Тверской области с 17 апреля действует режим повышенной готовности, введен ряд ограничений.

Накануне был опубликован список предприятий Верхневолжья, которым разрешили работать во время нерабочих дней с 7 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU