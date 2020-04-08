В Тверской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
Утром, 8 апреля, стало известно о четырех случаях заражения коронавирусом в Тверской области. Статистику заболеваемости опубликовал сайт Стопкоронавирус.РФ.
Всего за сутки в России количество заболевших составило 1175 человек.
На сегодняшний день в Тверской области известно о двенадцати случаях коронавируса. Два человека выздоровели. Третий пациент с коронавирусом завершил лечение от COVID-19, но продолжает наблюдаться в больнице с неврологическим заболеванием.
Смертельных случаев в регионе не зафиксировано.
Напомним, что в Тверской области с 17 апреля действует режим повышенной готовности, введен ряд ограничений.
Накануне был опубликован список предприятий Верхневолжья, которым разрешили работать во время нерабочих дней с 7 по 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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