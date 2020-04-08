При пожаре в селе Берново Тверской области погибли две женщины
Следователем Следственного комиета устанавливаются обстоятельства гибели двух женщин при пожаре в Тверской области.
ЧП произошло 7 апреля в селе Берново. В ходе тушения деревянного жилого дома спасатели обнаружили тела двух женщин, 1949 и 1959 годов рождения, без видимых телесных повреждений.
- По факту их гибели Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи вместе с полицейскими осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Выясняются причины и условия пожара. Назначен ряд экспертиз, в том числе и по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU