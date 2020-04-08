2020-04-08T11:00:12+03:00
Происшествия

При пожаре в селе Берново Тверской области погибли две женщины

Подробности ЧП устанавливают следователи
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователем Следственного комиета устанавливаются обстоятельства гибели двух женщин при пожаре в Тверской области.

ЧП произошло 7 апреля в селе Берново. В ходе тушения деревянного жилого дома спасатели обнаружили тела двух женщин, 1949 и 1959 годов рождения, без видимых телесных повреждений.

- По факту их гибели Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи вместе с полицейскими осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Выясняются причины и условия пожара. Назначен ряд экспертиз, в том числе и по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое пьяных мужчин угнали автомобиль жителя Твери
В Тверской области коммунальное предприятие задолжало за электроэнергию более 690 тысяч рублей
У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон
На улице Оснабрюкской в Твери мужчина выпал из окна многоэтажки
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Жителя Тверской области будут судить за убийство самки лося
В Тверской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
При пожаре в селе Берново Тверской области погибли две женщины
Несовершеннолетний подросток стал виновником ДТП на бульваре Гусева в Твери
В Тверской области ищут молодого парня, который ушел из интерната
В селе Берново в Тверской области сгорел жилой дом
Водитель на легковушке сбил лося в Тверской области
Автобусы в Твери снова начали ходить по графику рабочего дня
Тверской театр юного зрителя запускает онлайн-проект "Люди помнят о войне"
Владыка Савва посетил тверской хоспис «Анастасия» и передал медикаменты для пациентов
Коронавирус в Тверской области: медцентр в столице региона дооснастят оборудованием для лабораторных исследований
Коронавирус в Тверской области: определены виды деятельности, где работу не остановят
В Тверской области в суд передано дело о хищении природного газа почти на пять миллиардов рублей