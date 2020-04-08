При пожаре в селе Берново Тверской области погибли две женщины

8 Апр 2020 2020-04-08T11:00:12+03:00

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Следователем Следственного комиета устанавливаются обстоятельства гибели двух женщин при пожаре в Тверской области.

ЧП произошло 7 апреля в селе Берново. В ходе тушения деревянного жилого дома спасатели обнаружили тела двух женщин, 1949 и 1959 годов рождения, без видимых телесных повреждений.

- По факту их гибели Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи вместе с полицейскими осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Выясняются причины и условия пожара. Назначен ряд экспертиз, в том числе и по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU