Несовершеннолетний подросток стал виновником ДТП на бульваре Гусева в Твери
Обошлось без пострадавших
ДТП на бульваре Гусева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 16:30 часов 7 апреля, в районе дома №47 на бульваре Гусева, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортным средством, за рулем автомобиля "ВАЗ 2109", нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "ВаАЗ 2112", под управлением 21-летнего водителя.
В ДТП никто не пострадал.
Госавтоинспекция Тверской области призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU