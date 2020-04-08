2020-04-08T10:48:31+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний подросток стал виновником ДТП на бульваре Гусева в Твери

Обошлось без пострадавших
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на бульваре Гусева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на бульваре Гусева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 16:30 часов 7 апреля, в районе дома №47 на бульваре Гусева, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортным средством, за рулем автомобиля "ВАЗ 2109", нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "ВаАЗ 2112", под управлением 21-летнего водителя.

В ДТП никто не пострадал.

Госавтоинспекция Тверской области призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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