В Тверской области ищут молодого парня, который ушел из интерната

8 Апр 2020 2020-04-08T10:35:18+03:00

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Сообщение о безвестном исчезновении в Калининском районе Тверской области несовершеннолетнего Данилы Андреевича Берсенева, 2004 года рождения, поступило с следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 7 апреля.

Известно, что подросток самовольно ушел из специализированного детского учреждения, до сих пор его местоположение не установлено.

- Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По месту последнего пребывания подростка выехали следватели и сотрудники полиции. Опрошены знакомые пропавшего, руководство учреждения. Проводятся поисковые мероприятия.

Всех, кому известно о местонахождении Данилы Берсенева, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU