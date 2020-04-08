В Тверской области ищут молодого парня, который ушел из интерната
Сообщение о безвестном исчезновении в Калининском районе Тверской области несовершеннолетнего Данилы Андреевича Берсенева, 2004 года рождения, поступило с следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 7 апреля.
Известно, что подросток самовольно ушел из специализированного детского учреждения, до сих пор его местоположение не установлено.
- Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По месту последнего пребывания подростка выехали следватели и сотрудники полиции. Опрошены знакомые пропавшего, руководство учреждения. Проводятся поисковые мероприятия.
Всех, кому известно о местонахождении Данилы Берсенева, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU