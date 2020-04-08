В селе Берново в Тверской области сгорел жилой дом
ЧП произошло накануне вечером, 7 апреля. Сообщение о пожаре на цлие Совхозной в селе Берново поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 19:25.
На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 53 и № 59.
По прибытии первого пожарного отделения было установлено, что пожар произошел в жилом доме.
- В результате пожара огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 72 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар потушили спустя несколько часов. Есть пострадавшие.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 26 человек и 10 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU