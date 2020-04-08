В селе Берново в Тверской области сгорел жилой дом

8 Апр 2020 2020-04-08T10:06:28+03:00

В Берново сгорел жилой дом Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ЧП произошло накануне вечером, 7 апреля. Сообщение о пожаре на цлие Совхозной в селе Берново поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 19:25.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 53 и № 59.

По прибытии первого пожарного отделения было установлено, что пожар произошел в жилом доме.

- В результате пожара огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 72 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар потушили спустя несколько часов. Есть пострадавшие.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 26 человек и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU