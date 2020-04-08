Водитель на легковушке сбил лося в Тверской области

8 Апр 2020 2020-04-08T09:39:47+03:00

В Тверской области водитель наехал на лося на автомобиле Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 7 апреля на 295-м км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21121", двигаясь в сторону Риги, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на лося.

В результате ДТП пострадали водитель и 21-летняя девушка-пассажир легковушки. С травмами они были госпитализированы в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU