Водитель на легковушке сбил лося в Тверской области
Два человека пострадали
В Тверской области водитель наехал на лося на автомобиле Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 7 апреля на 295-м км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21121", двигаясь в сторону Риги, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на лося.
В результате ДТП пострадали водитель и 21-летняя девушка-пассажир легковушки. С травмами они были госпитализированы в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU