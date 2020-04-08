2020-04-08T09:39:47+03:00
Происшествия

Водитель на легковушке сбил лося в Тверской области

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области водитель наехал на лося на автомобиле Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области водитель наехал на лося на автомобиле Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 7 апреля на 295-м км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21121", двигаясь в сторону Риги, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на лося.

В результате ДТП пострадали водитель и 21-летняя девушка-пассажир легковушки. С травмами они были госпитализированы в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое пьяных мужчин угнали автомобиль жителя Твери
В Тверской области коммунальное предприятие задолжало за электроэнергию более 690 тысяч рублей
У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон
На улице Оснабрюкской в Твери мужчина выпал из окна многоэтажки
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Жителя Тверской области будут судить за убийство самки лося
В Тверской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
При пожаре в селе Берново Тверской области погибли две женщины
Несовершеннолетний подросток стал виновником ДТП на бульваре Гусева в Твери
В Тверской области ищут молодого парня, который ушел из интерната
В селе Берново в Тверской области сгорел жилой дом
Водитель на легковушке сбил лося в Тверской области
Автобусы в Твери снова начали ходить по графику рабочего дня
Тверской театр юного зрителя запускает онлайн-проект "Люди помнят о войне"
Владыка Савва посетил тверской хоспис «Анастасия» и передал медикаменты для пациентов
Коронавирус в Тверской области: медцентр в столице региона дооснастят оборудованием для лабораторных исследований
Коронавирус в Тверской области: определены виды деятельности, где работу не остановят
В Тверской области в суд передано дело о хищении природного газа почти на пять миллиардов рублей