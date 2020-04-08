Автобусы в Твери снова начали ходить по графику рабочего дня
В связи с тем, что в Тверской области начинают работать системообразующие предприятия, общественный транспорт в Твери и Калининском районе 8 апреля возвращается к работе в режиме будних дней.
Количество автобусов на маршрутах должно увеличится более чем на 20%, сообщает Министерство транспорта Тверской области.
Напомним, 7 апреля на заседании Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя утвердил перечень системообразующих предприятий региона, которым разрешено работать в период самоизоляции. Всего в перечень включено 220 предприятий в 12 отраслях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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