Бывший муж пытался сжечь машину супруги в Тверской области

7 Апр 2020 2020-04-07T12:11:47+03:00

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В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что во дворе дома на улице Полевая горел ее автомобиль марки "Ауди".

Возгорание вовремя заметили соседи, поэтому ЧП удалось избежать. У автомобиля оказалось повреждено только лакокрасочное покрытие заднего правого крыла и задней правой двери.

На месте происшествия криминалисты изъяли следы и улики, а также опросили свидетелей произошедшего. Поджигателем оказался 38-летний бывший муж заявительницы. Фигурант сознался в содеянном и сообщил, что был состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За покушение ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU