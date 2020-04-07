Бывший муж пытался сжечь машину супруги в Тверской области
В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что во дворе дома на улице Полевая горел ее автомобиль марки "Ауди".
Возгорание вовремя заметили соседи, поэтому ЧП удалось избежать. У автомобиля оказалось повреждено только лакокрасочное покрытие заднего правого крыла и задней правой двери.
На месте происшествия криминалисты изъяли следы и улики, а также опросили свидетелей произошедшего. Поджигателем оказался 38-летний бывший муж заявительницы. Фигурант сознался в содеянном и сообщил, что был состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За покушение ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU