В лесах Тверской области найден труп мужчины

7 Апр 2020 2020-04-07T12:02:46+03:00

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В лесном массиве недалеко от города Кимры 6 апреля был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями конечностей - ссадинами и кровоподтеками.

На место выехали следователи. Личность погибшего была установлена. Им оказался 27-летний местный житель.

- По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Кимрский" ищут очевидцев случившегося. Точная причина смерти мужчина будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU