2020-04-07T12:02:46+03:00
Происшествия

В лесах Тверской области найден труп мужчины

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчиныСледователи проводят проверку по факту смерти мужчиныФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В лесном массиве недалеко от города Кимры 6 апреля был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями конечностей - ссадинами и кровоподтеками.

На место выехали следователи. Личность погибшего была установлена. Им оказался 27-летний местный житель.

- По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Кимрский" ищут очевидцев случившегося. Точная причина смерти мужчина будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куриные тушки с листериями нашли в Тверской области
Предприниматель пытался подкупить полицейского в Тверской области
Почти тысячу человек госпитализировали в Твери и Калининском районе за неделю
Как замедлить счетчики расхода газа и воды, рассказывали запрещенные в Тверской области сайты
Районную администрацию в Тверской области обязали выделить рабочие места для инвалидов
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Тверской области
В раздевалке фитнес-центра в Твери у женщины украли сапоги
Бывший муж пытался сжечь машину супруги в Тверской области
В Твери молодой мужчина грел машину в переулке и получил отверткой в ухо
В лесах Тверской области найден труп мужчины
Коронавирус в Тверской области: число заражённых на 7 апреля
Нерабочий месяц в Тверской области: кому губернатор Игорь Руденя запретил работать до 30 апреля
Автоледи на иномарке наехала на забор и опрокинулась в Тверской области
Виртуальная выставка детских рисунков к Дню Победы открылась в Твери
Коронавирус в Тверской области: в 13 городах и посёлках провели санобработку улиц
Спасатели обнаружили труп мужчины при пожаре в Тверской области
В Тверской области волонтеры ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Пятнадцатилетнего мотоциклиста задержали госавтоинспекторы Калининского района Тверской области
В Тверской области проходит проверка информации о похищении двух человек
В Тверской области ограничат движение по мосту через реку Большая Лоча во Ржеве
В электричке Москва-Конаково был задержан пассажир с наркотиками
В Тверской области на браконьеров составлено 28 административных протоколов
Во вторник в Твери новые автобусы выйдут на маршрут №177
Житель Средней Азии распространял наркотики на территории Твери
Тверским пенсионерам необходимо перейти на банковскую карту системы "МИР" к 1 июля
В Тверской области в поддержку предпринимателей запустили флешмоб
Дорожники начали убирать смёт на Волоколамском проспекте Твери
Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в Тверской области
Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги