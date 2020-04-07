В лесах Тверской области найден труп мужчины
В лесном массиве недалеко от города Кимры 6 апреля был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями конечностей - ссадинами и кровоподтеками.
На место выехали следователи. Личность погибшего была установлена. Им оказался 27-летний местный житель.
- По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Кимрский" ищут очевидцев случившегося. Точная причина смерти мужчина будет известна после судебно-медицинской экспертизы.
По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU