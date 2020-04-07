Коронавирус в Тверской области: число заражённых на 7 апреля
Утром, 7 апреля, стало известно, что в Тверской области за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Данные обнародовал сайт Стопкоронавирус.рф.
Напомним, всего в регионе известно о восьми заболевших. Два случая были подтверждены накануне, 6 апреля.
В Тверской области продолжают действовать ограничения, связанные с предотвращением распостранения коронавирусной инфекции.
Губернатор Игорь Руденя внес изменения в постановление от 17 марта "О режиме повышенной готовности", согласно которым определен список предприятий, магазинов и организаций, которым запрещено работать до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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