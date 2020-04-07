2020-04-07T10:01:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочий месяц в Тверской области: кому губернатор Игорь Руденя запретил работать до 30 апреля

Появился список организаций, которым запрещено работать до 30 апреля в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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Работа салонов красоты приостановлена до 30 апреляРабота салонов красоты приостановлена до 30 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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Рестораны и другой общепит в Твери закрыты до 30 апреля, вместе с ними работать не будут салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны, массажные кабинеты. Такое решение принял губернатор Игорь Руденя, внеся изменение в постановление от 17 марта "О режиме повышенной готовности" на территории Тверской области".

Напомним, режим повышенной готовности в регионе действует в целях предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19.

В документе прописаны даты, когда смогут начать заботать и другие объекты торговли и услуг.

Так, до 12 апреля закрыты все ярмарки, приостановлено бронирование мест в гостиницах и пансионатах (кроме служебных командировок), не работают парикмахерские, МФЦ.

До 30 апреля приостановлена работа общепитов, за исключением дистанционной торговли, ряда объектов розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, промтоваров, магазинов стройматериалов, зоотоваров, автозапчастей (с ограничениями) и т.д. Закрыты школы и детские сады. Приостановлена работа стоматологических кабинетов и частных медицинских клиник.

До 1 июня закрыты курортные зоны Тверской области, приостановлено бронирование гостиниц и домов отдыха на курортах местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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