2020-04-07T09:17:40+03:00
Происшествия

Автоледи на иномарке наехала на забор и опрокинулась в Тверской области

Пострадавшей оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка врезалась в забор и опрокинулась Фото: УГИБДД России по Тверской областиДевушка врезалась в забор и опрокинулась Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла ночью, 6 апреля, в деревне Покровское Калининского района.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем "Ниссан Алмера", проявила невнимательность к дорожной обстановке, не справилась с управлением, наехала на забор и опрокинулась.

С травмами водитель самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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