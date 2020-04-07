Автоледи на иномарке наехала на забор и опрокинулась в Тверской области

7 Апр 2020 2020-04-07T09:17:40+03:00

Девушка врезалась в забор и опрокинулась Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла ночью, 6 апреля, в деревне Покровское Калининского района.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем "Ниссан Алмера", проявила невнимательность к дорожной обстановке, не справилась с управлением, наехала на забор и опрокинулась.

С травмами водитель самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU