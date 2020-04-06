Известная спортсменка-наездница погибла под лошадью во время тренировки во Владимирской области

6 Апр 2020 2020-04-06T16:22:45+03:00

Известная спортсменка-наездница погибла под лошадью во время тренировки под Тверью Фото: Виктория ЖУКОВА

ЧП произошло в одном из конных клубов

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24-летняя спортсменка-наездница из Тюменской области Екатерина Долганова погибла 3 апреля во Владимирской области.

Первоначально сообщалось, что трагедия произошла под Тверью. Подробности стали известны позже.

На родине девушка принимала участие в соревнованиях по троеборью, занималась конным спортом. В одну из частных конюшен Владимирской области она приехала тренироваться и работать.

О трагедии рассказали тюменские коллеги Екатерины.

- Во время прыжковой тренировки она перевернулась вместе с лошадью. По дороге в больницу Кати не стало..., - пишет сообщество "Конноспортивный клуб Триумф"г.Тюмень".

В помощь семье спортсменки в сообществе организован сбор средств.

ИСТОЧНИК KP.RU