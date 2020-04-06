Апрельские социальные проездные в общественном транспорте Твери продлят на май

6 Апр 2020 2020-04-06T16:30:01+03:00

До нормализации эпидемиологической обстановки всем пассажирам общественного транспорта следует по возможности ограничить поездки Фото: Виктория ТУШКОВА

Но только те, которыми ни разу не успели воспользоваться

Изменить размер текста: A A

В Твери неиспользованный в апреле льготный проезд на общественном транспорте будет перенесён на май, сообщает Министерство транспорта Тверской области.

Поскольку выходные дни на территории Тверской области, как и по всей России, продлены до конца апреля, предоплаченные социальные поездные могут не пригодиться.

Поэтому они будут продлены на май, но только в том случае, если пассажир ни разу не воспользуются картой в апреле.

Напомним, льготный проезд действует на всех маршрутах новой транспортной системы для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ).

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 71 маршруте: №№ 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 33к, 36, 41, 43, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 177, 202, 204, 205, 207, 211, 222, 222к, 225, 227, 233.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции всем пассажирам общественного транспорта следует по возможности ограничить поездки. В первую очередь это относится к людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU