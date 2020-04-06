2020-04-06T16:30:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Апрельские социальные проездные в общественном транспорте Твери продлят на май

Но только те, которыми ни разу не успели воспользоваться
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
До нормализации эпидемиологической обстановки всем пассажирам общественного транспорта следует по возможности ограничить поездкиДо нормализации эпидемиологической обстановки всем пассажирам общественного транспорта следует по возможности ограничить поездкиФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В Твери неиспользованный в апреле льготный проезд на общественном транспорте будет перенесён на май, сообщает Министерство транспорта Тверской области.

Поскольку выходные дни на территории Тверской области, как и по всей России, продлены до конца апреля, предоплаченные социальные поездные могут не пригодиться.

Поэтому они будут продлены на май, но только в том случае, если пассажир ни разу не воспользуются картой в апреле.

Напомним, льготный проезд действует на всех маршрутах новой транспортной системы для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ).

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 71 маршруте: №№ 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 33к, 36, 41, 43, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 177, 202, 204, 205, 207, 211, 222, 222к, 225, 227, 233.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции всем пассажирам общественного транспорта следует по возможности ограничить поездки. В первую очередь это относится к людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники начали убирать смёт на Волоколамском проспекте Твери
Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в Тверской области
Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги
Известная спортсменка-наездница погибла под лошадью во время тренировки во Владимирской области
Апрельские социальные проездные в общественном транспорте Твери продлят на май
Скелет человека нашли в Кимрском районе Тверской области
Более 6100 семей Тверской области получили соцвыплаты на третьего ребёнка
Из гаража жителя Твери украли четыре колеса и зарядку для аккумуляторов
В Тверской области спасатели провели дезинфекцию медсанчасти
В Тверской области вандалы разгромили кладбище
Госавтоинспекция Тверской области проверила более 80 автобусов
Одинокую пенсионерку обокрал житель Тверской области
Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2020 года: выявлено еще два случая заболевания
В Тверской области девушка-водитель "ВАЗа" врезалась в мотоциклиста
Коронавирус в Тверской области: на Октябрьской железной дороге отменяют "Ласточки"
Пьяный тракторист совершил ДТП на автодороге в Тверской области
Пенсионерка воспользовалась забывчивостью жительницы Тверской области и забрала из банкомата пять тысяч рублей
Коронавирус в Тверской области: хирургический корпус Конаковской ЦРБ закрыли на дезинфекцию
Пять городов Тверской области признаны комфортными для проживания
Житель Тверской области озвучил мошенникам секретный код банковской карты и лишился крупной суммы денег
Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев нет
Спасатели предупредили жителей Тверской области об опасности природных пожаров
Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Тверской области