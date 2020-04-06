Скелет человека нашли в Кимрском районе Тверской области

6 Апр 2020 2020-04-06T15:00:56+03:00

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Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. Они были найдны 5 апреля в СНТ «Южный» Кимрского района.

Обстоятельства и личность погибшего человека, а также причины его смерти устанавливаются.

- Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU