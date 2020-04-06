Скелет человека нашли в Кимрском районе Тверской области
Следователи проводят проверку
Личность погибшего устанавливают следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. Они были найдны 5 апреля в СНТ «Южный» Кимрского района.
Обстоятельства и личность погибшего человека, а также причины его смерти устанавливаются.
- Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU