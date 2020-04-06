2020-04-06T14:54:18+03:00
Общество

Более 6100 семей Тверской области получили соцвыплаты на третьего ребёнка

Эта мера поддержки осуществляется в рамках нацпроекта «Демография»
Александр ЖМУЛИН
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Всего в 2020 году на эти выплаты в регионе заложено свыше 880 млн рублей, в основном это средства федерального бюджета.Всего в 2020 году на эти выплаты в регионе заложено свыше 880 млн рублей, в основном это средства федерального бюджета.Фото: "КП" Архив
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С начала года в нашем регионе ежемесячные соцвыплаты семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети, получили 6109 супружеских пар. Выплаты в размере 11 399 рублей осуществляются до исполнения ребёнку трёх лет.

Эта мера господдержки положена семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения.

В 2020 году на обкспечение данных выплат в регионе заложено свыше 880 млн рублей, из них более 728 млн рублей – средства федерального бюджета. Уже выплачено 161,9 млн рублей.

Осуществляются выплаты в рамках нацпроекта «Демография».

– Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, – не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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