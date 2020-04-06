Из гаража жителя Твери украли четыре колеса и зарядку для аккумуляторов

6 Апр 2020 2020-04-06T14:52:48+03:00

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В полицию за помощью обратился 74-летний житель Твери. Пенсионер сообщил, что из его гаража были похищены четыре автомобильных колеса и зарядное устройство для аккумуляторов. Ущерб заявитель оценил в 22 000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте было установленно, что злоумышленник проник в гараж, взломав навесной замок.

В ходе розыска были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались неработающие ранее судимые, жители Заволжского района 40 и 39 лет. Фигуранты признались в содеянном, но похищенное не вернули.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU