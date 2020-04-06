В Тверской области спасатели провели дезинфекцию медсанчасти

6 Апр 2020 2020-04-06T13:23:54+03:00

Также ежедневно проходит обработка территорий, помещений и пожарной техники

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Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области оказывают содействие региональным властям в проведении дезинфекционных работ на социально значимых объектах.

Так, была проведена обработка здания медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

Спасатели продезинфицировали лестницы, переходы, помещения и кабинеты. Их аспыляли их с помощью специального оборудования. Специальными препаратами были обработаны полы помещений, стены, мебель, рабочие места специалистов.

Ежедневная дезинфекция проходит и в пожарных частях. Спецраствором обрабатывают оборудование и технику, территорию, помещения.

- Личный состав соблюдает все рекомендации Министерства здравоохранения. Заступая на службу, каждый сотрудник проходит контроль состояния здоровья и температуры, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Обработка территорий пожарных частей проходит ежедневно Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU