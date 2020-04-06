В Тверской области спасатели провели дезинфекцию медсанчасти
Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области оказывают содействие региональным властям в проведении дезинфекционных работ на социально значимых объектах.
Так, была проведена обработка здания медико-санитарной части МВД России по Тверской области.
Спасатели продезинфицировали лестницы, переходы, помещения и кабинеты. Их аспыляли их с помощью специального оборудования. Специальными препаратами были обработаны полы помещений, стены, мебель, рабочие места специалистов.
Ежедневная дезинфекция проходит и в пожарных частях. Спецраствором обрабатывают оборудование и технику, территорию, помещения.
- Личный состав соблюдает все рекомендации Министерства здравоохранения. Заступая на службу, каждый сотрудник проходит контроль состояния здоровья и температуры, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Обработка территорий пожарных частей проходит ежедневно Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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