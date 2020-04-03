Три автомобиля столкнулись на проспекте Калинина в Твери
Есть пострадавшие
ДТП на проспекте Калинина Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 21:15 вечера, 2 апреля, на пр-те Калинина в районе дома №13 в Твери.
Как сообщили в УГИБДД Росии по Тверской области, 63-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Форд Эко Спорт", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус" под управлением 35-летнего водителя, который столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Шевроле Авео" под управлением 24-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля "Форд Фокус", им оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU