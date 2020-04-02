О том, как сберечь себя в ситуации тревожности, жителям Твери онлайн расскажет психолог
4 апреля в 17.00 состоится онлайн-встреча с медицинским психологом Светланой Васильевой "БЕС паники".
Организаторы лекторий "Живое слово" уточняют: "Пандемия коронавируса изменила нашу привычную жизнь и начисто лишила возможности что-либо планировать. Поговорим о том, как сохранить себя в ситуации тревожности, неопределенности и вот этого всего".
На встрече планируется ответить на следующие вопросы: - Как пережить это сложное время и выйти из него с минимальными потерями – без неврозов, депрессии, панических атак?
- Где найти психологические ресурсы для того, чтобы двигаться дальше?
На них и не только ответит медицинский психолог высшей категории, специалист психологического центра «Маяк» Светлана Васильева.
Участие - бесплатно, требуется регистрация на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU