О том, как сберечь себя в ситуации тревожности, жителям Твери онлайн расскажет психолог

2 Апр 2020 2020-04-02T22:03:32+03:00

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4 апреля в 17.00 состоится онлайн-встреча с медицинским психологом Светланой Васильевой "БЕС паники".

Организаторы лекторий "Живое слово" уточняют: "Пандемия коронавируса изменила нашу привычную жизнь и начисто лишила возможности что-либо планировать. Поговорим о том, как сохранить себя в ситуации тревожности, неопределенности и вот этого всего".

На встрече планируется ответить на следующие вопросы: - Как пережить это сложное время и выйти из него с минимальными потерями – без неврозов, депрессии, панических атак?

- Где найти психологические ресурсы для того, чтобы двигаться дальше?

На них и не только ответит медицинский психолог высшей категории, специалист психологического центра «Маяк» Светлана Васильева.

Участие - бесплатно, требуется регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU