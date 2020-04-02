В Твери пройдет онлайн-концерт Янжимы "Люди одиноких городов"
Присоединяйтесь!
Начало концерта в 20.00
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4 апреля жителей Твери приглашают на онлайн-концерт Янжимы "Люди одиноких городов". Начало в 20:00.
- Клуб «Биг Бен» превратится в этот день в телестудию прямого эфира. Топим в полный звук вместе с нашими друзьями: Юрий Ло (саксофон), Наталья Иванова (Альт). Конечно, никуда ходить не надо. Мы придем сами. Присоединяйтесь, – приглашают музыканты группы. - Пусть вечер 4 апреля согреет всех! Люди одиноких городов, до встречи в прямом эфире!
Ссылка на трансляцию концерта появится в день концерта.
ИСТОЧНИК KP.RU