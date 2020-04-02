В Твери пройдет онлайн-концерт Янжимы "Люди одиноких городов"

2 Апр 2020 2020-04-02T21:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

4 апреля жителей Твери приглашают на онлайн-концерт Янжимы "Люди одиноких городов". Начало в 20:00.

- Клуб «Биг Бен» превратится в этот день в телестудию прямого эфира. Топим в полный звук вместе с нашими друзьями: Юрий Ло (саксофон), Наталья Иванова (Альт). Конечно, никуда ходить не надо. Мы придем сами. Присоединяйтесь, – приглашают музыканты группы. - Пусть вечер 4 апреля согреет всех! Люди одиноких городов, до встречи в прямом эфире!

Ссылка на трансляцию концерта появится в день концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU