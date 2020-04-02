Губернатор Тверской области обсудил с коллегами вопросы противодействия Covid-19
Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев провел селекторное совещание по вопросам межрегионального взаимодействия в период пандемии. Вместе с главами Московской, Тульской, Ярославской и Ивановской областей в селекторе поучаствовал губернатор тверского региона Игорь Руденя.
Обсуждалось увеличение коечного фонда в медицинских организациях, меры по наращиванию количества лабораторных исследований и поставок в регионы дополнительных тест-систем, средств защиты.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. На базе 16 больниц создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут дополнительно задействованы ещё ряд медорганизаций, включая Областную клиническую больницу и тверскую горбольницу №1, Нелидовскую, Конаковскую и Вышневолоцкую ЦРБ, а также медико-санитарную часть №141 в Удомле.
По поручению Игоря Рудени создаются специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с заражёнными гражданами.
По информации областного правительства, идёт закупка дополнительного медоборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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