2020-04-02T20:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Тверской области обсудил с коллегами вопросы противодействия Covid-19

Совещание прошло в формате селектора
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя ввёл в регионе режим повышенной готовности 17 марта. Фото: ПТОИгорь Руденя ввёл в регионе режим повышенной готовности 17 марта. Фото: ПТО
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Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев провел селекторное совещание по вопросам межрегионального взаимодействия в период пандемии. Вместе с главами Московской, Тульской, Ярославской и Ивановской областей в селекторе поучаствовал губернатор тверского региона Игорь Руденя.

Обсуждалось увеличение коечного фонда в медицинских организациях, меры по наращиванию количества лабораторных исследований и поставок в регионы дополнительных тест-систем, средств защиты.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. На базе 16 больниц создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут дополнительно задействованы ещё ряд медорганизаций, включая Областную клиническую больницу и тверскую горбольницу №1, Нелидовскую, Конаковскую и Вышневолоцкую ЦРБ, а также медико-санитарную часть №141 в Удомле.

По поручению Игоря Рудени создаются специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с заражёнными гражданами.

По информации областного правительства, идёт закупка дополнительного медоборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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