Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Тверской области

2 Апр 2020 2020-04-02T20:38:48+03:00

Крупную нарколабораторию накрыли в Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

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Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из Тверской области пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Крупная нарколаборатория была оборудована на территории домовладения в Калининском районе.

В ходе спецоперации оперативники во взаимодействии с Росгвардией в одном из строений обнаружили свыше килограмма синтетического наркотика, а также 2 400 литров реактивов.

- Задержаны двое подозреваемых в организации противоправной деятельности. Изъято оборудование, которое использовалось для изготовления наркотических средств, в том числе установка для химического синтеза и реактор, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей. Предварительное расследование продолжается.

В Тверской области накрыли нарколабораторию.Автор: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU