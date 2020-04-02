Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Тверской области
Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из Тверской области пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков.
Крупная нарколаборатория была оборудована на территории домовладения в Калининском районе.
В ходе спецоперации оперативники во взаимодействии с Росгвардией в одном из строений обнаружили свыше килограмма синтетического наркотика, а также 2 400 литров реактивов.
- Задержаны двое подозреваемых в организации противоправной деятельности. Изъято оборудование, которое использовалось для изготовления наркотических средств, в том числе установка для химического синтеза и реактор, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей. Предварительное расследование продолжается.
В Тверской области накрыли нарколабораторию.Автор: УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU