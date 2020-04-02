2020-04-02T18:50:26+03:00
Происшествия

Почти 4000 пачек контрабандных сигарет изъято из оборота в Тверской области

Табачная продукция была произведена в одной из стран ближнего зарубежья
Виктория ТУШКОВА
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Малая часть изъятых сигарет. Фото: УМВД по Тверской области.Малая часть изъятых сигарет. Фото: УМВД по Тверской области.
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Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции отела ОМВД по Лихославльскому району изъяли из незаконного оборота 3973 пачек немаркированных сигарет, выпущенных под различными марками. Стоимость изъятого составила около 211 тысяч рублей. Известно, что сигареты прибыли к нам с территории одной из республик ближнего зарубежья.

Сигареты продавали два предпринимателя 1987 и 1963 годов рождения в торговых павильонах Лихославля. Против них возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в крупном размере».

Санкции данной статьи подразумевают штраф от 400 тысяч рублей либо даже лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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