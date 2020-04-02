С улиц Твери за неделю убрали 579 кубометров смёта

2 Апр 2020 2020-04-02T18:32:47+03:00

С улиц Твери с начала недели вывезено 579 кубометров смета Фото: администрация Твери

Работы продолжаются во всех районах города

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В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по уборке смёта с городских улиц. На предприятии сформировано восемь бригад по ручной уборке смёта, которые работают в две смены, задействована специализированная техника.

За неделю с городских улиц собрано и вывезено 579 кубометров смёта. Работы велись на Горбатом мосту и Волоколамском путепроводе, Волоколамском проспекте, набережной реки Лазури, улицах Вольного Новгорода, Коминтерна, Маяковского, Спартака, Свободном, Студенческом и Третьяковском переулках.

В течение дня 2 апреля бригады рабочих и подметально-уборочные машины чистили улицы Коминтерна, Макарова, Новоторжскую, Спартака, мост на улице Красина, набережную Степана Разина, Студенческий переулок.

Также продолжаются работы по ямочному ремонту. С начала этой недели МУП «ЖЭК» было восстановлено покрытие на повреждённых участках общей площадью 238 кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU