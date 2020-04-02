С улиц Твери за неделю убрали 579 кубометров смёта
В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по уборке смёта с городских улиц. На предприятии сформировано восемь бригад по ручной уборке смёта, которые работают в две смены, задействована специализированная техника.
За неделю с городских улиц собрано и вывезено 579 кубометров смёта. Работы велись на Горбатом мосту и Волоколамском путепроводе, Волоколамском проспекте, набережной реки Лазури, улицах Вольного Новгорода, Коминтерна, Маяковского, Спартака, Свободном, Студенческом и Третьяковском переулках.
В течение дня 2 апреля бригады рабочих и подметально-уборочные машины чистили улицы Коминтерна, Макарова, Новоторжскую, Спартака, мост на улице Красина, набережную Степана Разина, Студенческий переулок.
Также продолжаются работы по ямочному ремонту. С начала этой недели МУП «ЖЭК» было восстановлено покрытие на повреждённых участках общей площадью 238 кв. метров.
ИСТОЧНИК KP.RU