На "Комсомолку" в Тверской области можно подписаться не выходя из дома

2 Апр 2020 2020-04-02T18:03:57+03:00

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1 апреля в Тверской области стартовала подписная кампания на второе полугодие 2020 года.

Оформить подписку на любое из 5000 печатных изданий, в том числе и на "Комсомольскую правду", можно онлайн без посещения почтового отделения: в мобильном приложении или на сайте Почты России.

Напоминаем, что в условиях самоизоляции Почта России продолжает свою работу. Однако, большинство услуг граждане могут получить дистанционно, без посещения отделения.

2 и 3 апреля почтовые отделения Тверской области работают в штатном режиме. Клиентам предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU