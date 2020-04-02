МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре
ЕГо прогнозируют на 3 апреля
Жителей Тверской области предупредили о сильном ветреФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 3 апреля на территории Верхневолжья ожидается усиление юго-западного ветра, отдельные порывы - 12-17 м/с.
При этом днем воздух прогреется до +4... +9 градусов, в ночные часы подморозит до -3.
К выходным ветер стихнет, а на улице станет заметно теплее.
Жителей и гостей региона просят не забывать о собственной безопасности: ограничить выход из зданий, не прятаться от порывистого ветра под крышами, деревьями, за рекламными щитами и остановками.
ИСТОЧНИК KP.RU