2020-04-02T17:52:07+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре

ЕГо прогнозируют на 3 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о сильном ветреЖителей Тверской области предупредили о сильном ветреФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 3 апреля на территории Верхневолжья ожидается усиление юго-западного ветра, отдельные порывы - 12-17 м/с.

При этом днем воздух прогреется до +4... +9 градусов, в ночные часы подморозит до -3.

К выходным ветер стихнет, а на улице станет заметно теплее.

Жителей и гостей региона просят не забывать о собственной безопасности: ограничить выход из зданий, не прятаться от порывистого ветра под крышами, деревьями, за рекламными щитами и остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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