Коронавирус в Тверской области: в Твери начали дезинфецировать улицы
2 апреля ООО "Тверь Водоканал" на своей странице в соцсети сообщило, что в городе началась обработка и дезинфекция улиц.
- Мы переоборудовали нашу электролизную и теперь можем раствором, который используем для обеззараживания воды, заправлять поливомоечные машины, - сообщили в компании.
Накануне этим раствором поливали площадки, прилегающие к объектам ООО "Тверь Водоканал". Теперь настала очередь городских улиц.
Напомним, что в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности.
На сегодняшний день известно о пяти зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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