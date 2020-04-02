Коронавирус в Тверской области: в Твери начали дезинфецировать улицы

2 Апр 2020 2020-04-02T17:39:07+03:00

Их поливают раствором для обеззараживания воды

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2 апреля ООО "Тверь Водоканал" на своей странице в соцсети сообщило, что в городе началась обработка и дезинфекция улиц.

- Мы переоборудовали нашу электролизную и теперь можем раствором, который используем для обеззараживания воды, заправлять поливомоечные машины, - сообщили в компании.

Накануне этим раствором поливали площадки, прилегающие к объектам ООО "Тверь Водоканал". Теперь настала очередь городских улиц.

Напомним, что в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

На сегодняшний день известно о пяти зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU