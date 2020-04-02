2020-04-02T17:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции в Твери: мужчина, находившийся на карантине, разъезжал по городу на машине

Его отсутствие дома обнаружили полицейские
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Пока не будут готовы анализы и не пройдёт двух недель с возвращения из-за границы, выходить из дома нельзя!Пока не будут готовы анализы и не пройдёт двух недель с возвращения из-за границы, выходить из дома нельзя!Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции регулярно проверяют, как соблюдают карантин люди, вернувшиеся недавно из стран, неблагополучных по коронавирусу. В одну из таких проверок стражи порядка не обнаружили дома мужчину, которому предписывалось не покидать жильё в течение четырнадцати дней.

Как отмечают в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, противоправность своего поступка мужчина осознавал, так как был осведомлён о необходимости соблюдать строгий двухнедельный карантин, вернувшись из зарубежья. Последствия, которые могло бы повлечь его безответственное поведение, он также понимал. Тем не менее, из дома он вышел и поехал на автомобиле на работу.

- В отношении мужчины, нарушившего карантин, составлен протокол по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного постановления должностного лица, осуществляющего государственный надзор", - сообщают в тверской полиции. - Материал направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, все вернувшиеся из-за рубежа сейчас обязаны сообщать о своём возвращении по телефону: 8-800-333-93-72 и оставаться на карантине 14 дней. На эти дни оформляется официальный больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На "Комсомолку" в Тверской области можно подписаться не выходя из дома
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре
Коронавирус в Тверской области: в Твери начали дезинфецировать улицы
Нарушение режима самоизоляции в Твери: мужчина, находившийся на карантине, разъезжал по городу на машине
В Тверской области задержали браконьера, который подстрелил лося
В Тверской области заработала горячая линия Государственной инспекции труда
Жителя Твери уволили с работы и не дали расчет
В Твери ищут пропавшую двенадцатилетнюю девочку
Коронавирус в Тверской области: один из пяти заболевших - житель Торжка
Коронавирус в Тверской области: В медцентре исследовали пробы у 888 человек
В Твери пожарные спасли женщину из горящей квартиры
Школьники Твери вышьют на солдатских платках имена бойцов Красной Армии