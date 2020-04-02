Нарушение режима самоизоляции в Твери: мужчина, находившийся на карантине, разъезжал по городу на машине

2 Апр 2020 2020-04-02T17:13:51+03:00

Пока не будут готовы анализы и не пройдёт двух недель с возвращения из-за границы, выходить из дома нельзя! Фото: Артем КИЛЬКИН

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Сотрудники полиции регулярно проверяют, как соблюдают карантин люди, вернувшиеся недавно из стран, неблагополучных по коронавирусу. В одну из таких проверок стражи порядка не обнаружили дома мужчину, которому предписывалось не покидать жильё в течение четырнадцати дней.

Как отмечают в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, противоправность своего поступка мужчина осознавал, так как был осведомлён о необходимости соблюдать строгий двухнедельный карантин, вернувшись из зарубежья. Последствия, которые могло бы повлечь его безответственное поведение, он также понимал. Тем не менее, из дома он вышел и поехал на автомобиле на работу.

- В отношении мужчины, нарушившего карантин, составлен протокол по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного постановления должностного лица, осуществляющего государственный надзор", - сообщают в тверской полиции. - Материал направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, все вернувшиеся из-за рубежа сейчас обязаны сообщать о своём возвращении по телефону: 8-800-333-93-72 и оставаться на карантине 14 дней. На эти дни оформляется официальный больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU