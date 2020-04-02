В Тверской области задержали браконьера, который подстрелил лося

2 Апр 2020 2020-04-02T16:48:19+03:00

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Факт незаконной охоты был выявлен вечером, 30 марта, во время рейда, государственным охотничьим инспектором в трех километрах от населенного пункта Садовый Вышневолоцкого городского округа. На место прибыли сотрудники полиции.

В лесном массиве по подозрению в браконьерстве был задержан житель Вышневолоцкого городского округа, имеющий при себе заряженное гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-153.

- При осмотре прилегающей территории были обнаружены следы, ведущие к специально оборудованному месту - "лабазу", а также кровавые следы лося, - сообщает Минприроды Тверской области.

Установлено, что злоумышленник охотился незаконно в период ограничения охоты и ранил лося.

По данному факту проводится проверка. Браконьеру грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU