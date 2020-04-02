2020-04-02T16:48:19+03:00
Общество

В Тверской области задержали браконьера, который подстрелил лося

Мужчине грозит уголовная ответственность
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области браконьер подстрелил лося Фото: архив "КП"В Тверской области браконьер подстрелил лося Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Факт незаконной охоты был выявлен вечером, 30 марта, во время рейда, государственным охотничьим инспектором в трех километрах от населенного пункта Садовый Вышневолоцкого городского округа. На место прибыли сотрудники полиции.

В лесном массиве по подозрению в браконьерстве был задержан житель Вышневолоцкого городского округа, имеющий при себе заряженное гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-153.

- При осмотре прилегающей территории были обнаружены следы, ведущие к специально оборудованному месту - "лабазу", а также кровавые следы лося, - сообщает Минприроды Тверской области.

Установлено, что злоумышленник охотился незаконно в период ограничения охоты и ранил лося.

По данному факту проводится проверка. Браконьеру грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На "Комсомолку" в Тверской области можно подписаться не выходя из дома
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре
Коронавирус в Тверской области: в Твери начали дезинфецировать улицы
Нарушение режима самоизоляции в Твери: мужчина, находившийся на карантине, разъезжал по городу на машине
В Тверской области задержали браконьера, который подстрелил лося
В Тверской области заработала горячая линия Государственной инспекции труда
Жителя Твери уволили с работы и не дали расчет
В Твери ищут пропавшую двенадцатилетнюю девочку
Коронавирус в Тверской области: один из пяти заболевших - житель Торжка
Коронавирус в Тверской области: В медцентре исследовали пробы у 888 человек
В Твери пожарные спасли женщину из горящей квартиры
Школьники Твери вышьют на солдатских платках имена бойцов Красной Армии